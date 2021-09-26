Rıdvan'dan Ajax maçı açıklaması: Elimizden gelen her şeyi yapacağız

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grupta 2. maçına çıkacak. Beşiktaş'ın genç yıldızı Rdıvan Yılmaz, Ajax maçı öncesi konuştu.

GÜNDEM 26.09.2021 - 19:18 26.09.2021 - 19:22 Kartal Bakışı
Rıdvan'dan Ajax maçı açıklaması: Elimizden gelen her şeyi yapacağız
Sergen Yalçın'dan sakatlıklarla ilgili eleştirilere cevap

Sergen Yalçın'dan sakatlıklarla ilgili eleştirilere cevap

İşte o sözler;

"Gruptaki 2. maçımız, önemli bir deplasmana gidiyoruz. Galip gelmek istiyoruz. İlk maçta Dortmund'a karşı iyi mücadele ettik, iyi oynadık ama skor bulamadık. Bu maçta, eksiklerimiz var ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocamızın da dediği gibi mücadeleyi verip, sonuca ondan sonra alacağız. İnşallah galip geliriz."

#Beşiktaş #Ajax #rıdvan yılmaz
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası