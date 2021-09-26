Rıdvan'dan Ajax maçı açıklaması: Elimizden gelen her şeyi yapacağız

İşte o sözler;

"Gruptaki 2. maçımız, önemli bir deplasmana gidiyoruz. Galip gelmek istiyoruz. İlk maçta Dortmund'a karşı iyi mücadele ettik, iyi oynadık ama skor bulamadık. Bu maçta, eksiklerimiz var ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocamızın da dediği gibi mücadeleyi verip, sonuca ondan sonra alacağız. İnşallah galip geliriz."