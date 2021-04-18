Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala

Beşiktaş son oynadığı Ankaragücü maçından beraberlik çıkarırken bazı oyuncuların performansı teknik heyeti tatmin etmedi.

FUTBOL 18.04.2021 - 14:39 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçındaki performansı sonrası Rıdvan Yılmaz'ın yerine Fabrice N'Sakala'nın Sivasspor maçında ilk 11'de olması bekleniyor.

Ankaragücü mücadelesine ilk 11'de başlayan Beşiktaş'ın genç sol kanat oyuncusu Rıdvan Yılmaz, maç boyunca ortaya koyduğu performansla etkili olamadı.

Rıdvan'ın formundan memnun kalmayan Beşiktaş teknik ekibinin, Sivasspor'la salı günü oynanacak mücadelede sol bekte Fabrice N'Sakala'ya görev vermesi bekleniyor.

7-0'lık galibiyetin şifreleri!

7-0'lık galibiyetin şifreleri!

Öte yandan Ankaragücü karşılaşmasında bir penaltı kaçıran ve sonrasındaki perfromansıyla da vasatın bile altında kalan Kevin N'Koudou da salı günkü mücadeleye kulübede başlayacak. (MİLLİYET)

#Beşiktaş #Sergen Yalçın #Ankaragücü #nsakala #rıdvan
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