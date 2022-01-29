Beşiktaş'ın genç ismi Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlıların Antalya kampında A Spor'un sorularını yanıtladı.

Kampın çok güzel geçtiğini söyleyen genç oyuncu, "Herkes çok mutlu. Buranın soğukluğu İstanbul'u aratmıyor. Herkes yüzde yüzünü veriyor idmanlarda." dedi.

"Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum." diyen Rıdvan, "İyi oynasam da kötü oynasam da çok destek oldular. 1,5 yıldır sürekli oynuyorum, bu süreçte kendime baktım, söylenenleri ciddiye aldım. Buraya çıkmak önemli ama burada kalmak daha önemli. Ben de bunu sağladım." şeklinde konuştu.

"BU SENENİN NASIL OLDUĞUNU BİZ DE ANLAMADIK"

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan genç yetenek, "Bu senenin nasıl olduğunu biz de anlamadık. Şampiyonluk yarışı için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ortada bir kupa varsa Beşiktaş, onun sonuna kadar gidecektir. Hayalimiz tabii ki şampiyon olmak. 3 puanlı sistemde her şey olabilir." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Kendisi hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili Rıdvan, "Söylentiler var, ben de okuyorum. Teklif varsa kulübümüz ve ben en iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyoruz. Kesinlikle Avrupa hayalim var, oraya gitmek istiyorum." şeklinde konuştu.

"ERSİN BANA ŞAKA YAPMASIN"

Ersin Destanoğlu ile olan yakın arkadaşlığı hakkında da konuşan Rıdvan Yılmaz, "Ersin'le uğraşmayı biraz severim. Canını yakarım onun. Kulağını çekmişim geçen gün. O benden iri olduğu için şakaları ben yapıyorum ona. O bana yapmasın zaten. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor diyebilirim." dedi.

Rıdvan Yılmaz'ın 'en'leri:

En şık giyinen: Oğuzhan Özyakup

En komik: Necip Uysal

En sessiz: Can Bozdoğan

En çok konuşan: Domagoj Vida

En fazla yemek yiyen: Cyle Larin

En fazla zorlayan rakip: Antrenmanda Ghezzal

En sert futbolcu: Necip Uysal