Rıdvan Yılmaz'dan Şenol Güneş ve Şampiyonlar Ligi açıklaması

Beşiktaş'ın son dönemdeki formuyla göz dolduran ismi Rıdvan Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nden gelecekteki kariyer hedeflerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

FUTBOL 30.09.2021 - 20:34 30.09.2021 - 20:38 Kartal Bakışı
Rıdvan Yılmaz'dan Şenol Güneş ve Şampiyonlar Ligi açıklaması

Beşiktaş 'ın son dönemdeki performansı ile beğenileri toplayan genç yeteneği Rıdvan Yılmaz TRT Spor'a konuştu ve açıklamalarında Şenol Güneş'in hayatındaki yerinden de bahsetti.

İşte genç futbolcunun açıklamaları şu şekilde: 

Serdar Saatçi: Bu büyük formayla bu şerefi tattım

Serdar Saatçi: Bu büyük formayla bu şerefi tattım

"Bundan sonra da elimden geleni yaparak hem camiayı hem de Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyorum. Bu meslek, her gün daha iyi olmayı gerektiriyor. Ben de her gün daha iyi olmak için elimden geleni yapıyorum. Geçen yıl yaşadığım sakatlıktan sonra performansım biraz düştü. Geçtiğimiz yıl ilk tam sezonumdu, biraz tecrübe gibi oldu. Bu yıl kendimi daha iyi hissediyorum."

'Serdar'a yardımcı olmaya çalıştım.'

''Burak ağabey ilk maçımda bana nasıl yardımcı olduysa, ben de aynı şekilde Serdar'a yardımcı olmaya çalıştım. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak unutulmayacak bir şey. Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan önce heyecanlıydım. O müziği duyduğumda bütün futbolculuk kariyerim film şeridi gibi gözümün önünden geçti."

Şenol Güneş açıklaması

"Şenol hoca benim için çok değerli bir hoca. Beni A Takım’a ilk kez çıkaran, ilk kez Süper Lig’de süre veren, ilk kez Milli Takım ’a çağıran hoca kendisi. Benim oynayıp oynamamam önemli değil. Önemli olan Milli Takım'ın başarısı. Şenol hocam süre vermedi. Umarım gelecekte daha fazla süre bulabilirim."

'Avrupa'ya transfer olmak istiyorum'

"Kısa vadede öncelikle hedefim yeniden şampiyon olmak, ardından Avrupa'ya transfer olmak istiyorum." (FANATİK)

#Rıdvan Dilmen #Beşiktaş #Şenol Güneş #şampiyonlar ligi
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