Genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'a özel terapi

Son 10 lig maçının sadece 2’sinde forma giyen Rıdvan Yılmaz ciddi bir moral bozukluğu yaşarken, Siyah-Beyazlı yönetim devreye girdi.

19 yaşındaki futbolcu için özel bir uzman ayarlanırken, haftanın bazı günlerinde Rıdvan’a terapi uygulandığı öğrenildi. Oyucunun mental olarak düşüş yaşamasının önüne geçmeye çalışılırken, teknik direktör Sergen Yalçın’ın da genç oyuncuya sürekli destek olduğu belirtildi. (FANATİK)