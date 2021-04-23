Genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'a özel terapi

Beşiktaş'ın umut vaadeden oyuncusu Rıdvan Yılmaz son maçlarda fazla forma şansı bulamıyor. Genç oyuncunun mental olarak düşmemesi içi nyönetim önlem alıyor.

FUTBOL 23.04.2021 - 13:16 23.04.2021 - 13:16 Kartal Bakışı
Genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'a özel terapi

Son 10 lig maçının sadece 2’sinde forma giyen Rıdvan Yılmaz ciddi bir moral bozukluğu yaşarken, Siyah-Beyazlı yönetim devreye girdi.

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19 yaşındaki futbolcu için özel bir uzman ayarlanırken, haftanın bazı günlerinde Rıdvan’a terapi uygulandığı öğrenildi. Oyucunun mental olarak düşüş yaşamasının önüne geçmeye çalışılırken, teknik direktör Sergen Yalçın’ın da genç oyuncuya sürekli destek olduğu belirtildi. (FANATİK)

#rıdvan yılmaz #Beşiktaş
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