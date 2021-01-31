Rıdvan Yılmaz oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ın sahasında oynadığı Trabzonspor maçının 12.dakikasında Rıdvan Yılmaz sakatlandı. Ekuban ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan genç oyuncu saha kenarına geldi. Sağ arka adalesinde problem yaşanan Rıdvan Yılmaz için sedye ile taş

FUTBOL 31.01.2021 - 19:22 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Rıdvan Yılmaz oyuna devam edemedi
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Beşiktaş'ın sahasında oynadığı Trabzonspor maçının 12.dakikasında Rıdvan Yılmaz sakatlandı. Ekuban ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan genç oyuncu saha kenarına geldi. Sağ arka adalesinde problem yaşanan Rıdvan Yılmaz için sedye ile taşınırken ve yerine Fabrice N'Sakala dahil oldu. (Fanatik)

#Beşiktaş #Trabzonspor #rıdvan yılmaz
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.