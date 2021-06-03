Rıdvan Yılmaz için Euro2020 bekleniyor!

Beşiktaş'ta Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Rıdvan Yılmaz için Euro2020 sonrası için strateji hazır.

FUTBOL 03.06.2021 - 12:20 03.06.2021 - 12:24 Kartal Bakışı
Rıdvan Yılmaz için Euro2020 bekleniyor!

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Avrupa kulüplerinin takibinde... Ancak siyah beyazlılar, EURO2020 performansına göre genç futbolcunun yol haritasını çizecek.

Kara Kartal’da son 2 sezonda önemli bir çıkışa imza atan Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım’ın EURO2020 kadrosunda yer almıştı.

20 yaşındaki sol bek de Ersin Destanoğlu gibi Avrupa kulüplerinin takibinde...

Yönetimin, yetenekli futbolcu için aceleci olmadığı ve Avrupa Futbol Şampiyonası’nda sergileyeceği performansa göre bir yol haritası belirleyeceği bildirildi.

Stopere iki takviye yolda! Bir tecrübeli bir genç

Stopere iki takviye yolda! Bir tecrübeli bir genç

Şu anda Avrupa’nın vitrini olarak dikkat çeken şampiyonada başarılı ismin büyük bir çıkış yapması halinde Siyah- Beyazlılar’ın kapıyı 10 milyon Euro’dan açması bekleniyor. (FANATİK)

#rıdvan yılmaz #Beşiktaş #euro2020
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