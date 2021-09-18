Rıdvan Yılmaz: Herkes elinden geleni yaptı

Süper Lig 'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş , 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı.

FUTBOL 18.09.2021 - 21:28 18.09.2021 - 21:31 Kartal Bakışı
Rıdvan Yılmaz: Herkes elinden geleni yaptı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan net mesaj

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan net mesaj

Siyah Beyazlı ekibin ilk golünü atan Rıdvan Yılmaz, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Takımına katkı sağladığı ve 2-0'dan geri döndükleri için çok mutlu olduğunu vurgulayan 20 yaşındaki sol bek, ''İnşallah iyi sonuçlar alarak devam ederiz. Şampiyonlar Ligi'nde çok yorulduk. Çok sakat oyuncumuz var. Herkes elinden geleni yaptı. Galibiyet serimize devam etmek istiyoruz.'' diye konuştu.

#Beşiktaş #Antalyaspor #rıdvan yılmaz
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