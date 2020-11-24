Rıdvan Yılmaz formayı bırakmıyor

Başakşehir karşısında sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Rıdvan Yılmaz, pazar günkü Fenerbahçe derbisinde de ilk 11'de görev yapmayı bekliyor. Genel idman performansı N'Sakala'nın önünde olan 19 yaşındaki futbolcunun hafta sonundaki dev maçta yine sahada olması bekleniyor.

Kaynak: Fanatik