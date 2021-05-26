Rıdvan Yılmaz: Buralara gelmek için hayal kuruyordum

A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonasında boy gösterecek olan Rıdvan Yılmaz, Azerbeycan maçı öncesinde konuştu.

FUTBOL 26.05.2021 - 19:45 26.05.2021 - 19:50 Kartal Bakışı
Rıdvan Yılmaz: Buralara gelmek için hayal kuruyordum

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyunculardan Rıdvan Yılmaz, Azerbaycan maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.

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Genç futbolcu basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Heyecanlıyım, yarın maçımız var. İlk gün heyecan vardı, sonra geçti ama maç yaklaştıkça heyecanım artıyor. Bu gece uyurum ama maça doğru bir heyecan olur."

"5 yıl önce küçüktüm, futbolu spor olarak yapıyordum. Buralara gelmek için hayal kuruyordum. Hayallerimin birçoğunu gerçekleştirdim, önemli olan buraya gelmek değil kalıcı olmak. Burada kalıcı olmak için çalışmaya devam edeceğim."

"Milli takımdaki abilerimin her biriyle oynamak için heyecanlıyım. Onlar bizleri çok iyi yerlerde temsil ediyorlar." (FANATİK)

#rıdvan yılmaz #A Milli Takım
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