Rıdvan Yılmaz: Bu hisler tarif edilmez

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Hatayspor'u 7-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

FUTBOL 01.05.2021 - 23:24 03.05.2021 - 03:06 Kartal Bakışı
Rıdvan Yılmaz: Bu hisler tarif edilmez
Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

Süper Lig'de Hatayspor'u 7-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gol atan Rıdvan Yılmaz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

HİSLER TARİF EDİLEMEZ

Gol attığı için mutlu olduğunu vurgulayan Rıdvan, "Çok mutluyum. Bu hisler tarif edilmez. Galatasaray maçında da söyledim. Paha biçilmez. 12 yılımı verdiğim Beşiktaş'la gol attım. İnşallah daha güzel olacak her şey." dedi.

İNŞALLAH NİCELERİNİ ATARIM

Rıdvan Yılmaz sözlerini, "Gözlerim doldu gol attığım için. İnşallah daha nicelerini atarım" ifadeleriyle tamamladı. (HÜRRİYET)

#rıdvan yılmaz #Beşiktaş #hatayspor
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