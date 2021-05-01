Rıdvan Yılmaz: Bu hisler tarif edilmez

Süper Lig'de Hatayspor'u 7-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gol atan Rıdvan Yılmaz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

HİSLER TARİF EDİLEMEZ

Gol attığı için mutlu olduğunu vurgulayan Rıdvan, "Çok mutluyum. Bu hisler tarif edilmez. Galatasaray maçında da söyledim. Paha biçilmez. 12 yılımı verdiğim Beşiktaş'la gol attım. İnşallah daha güzel olacak her şey." dedi.

İNŞALLAH NİCELERİNİ ATARIM

Rıdvan Yılmaz sözlerini, "Gözlerim doldu gol attığım için. İnşallah daha nicelerini atarım" ifadeleriyle tamamladı. (HÜRRİYET)