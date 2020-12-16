Rıdvan Yılmaz Beşiktaş ile sözleşmesini uzattı

Siyah-Beyazlılar’ın öz kaynak düzeninden yetişen Rıdvan Yılmaz, geçen sezon Süper Lig’e verilen pandemi arasından sonra Kara Kartal’da formayı kapmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından ilk 11’de kendisine verilen şansı iyi değerlendiren 19 yaşındaki futbolcu, yeni dönemde takıma Fabrice N’Sakala’nın transfer edilmesi sonrasında kısa süreli olarak geri plana düşse de yine kadroya geri döndü. Geçen sezonun son döneminde 5, bu dönem de 6 mücadelede görev yapan yetenekli futbolcu, istikrarlı görüntüsünün karşılığını aldı. Rıdvan’ın 2023 yılında sona erecek sözleşmesi yenilendi. Maaşında artışa gidilen genç futbolcunun kontratı, 2025 yılına kadar uzatıldı.

Operasyon devam edecek

Kara Kartal’da Rıdvan Yılmaz’la başlayan yeni sözleşme operasyonu, diğer isimlerle devam edecek. Yönetim, A Takım’ın diğer genç yıldız adayları; Ersin Destanoğlu ve Kartal Kayra Yılmaz’la da kontrat tazeleyecek. Yönetimin, bu isimlerle de yaptığı görüşmelerde son aşamada olduğu, Ersin ve Kartal’la da daha yüksek maaşlı ve uzun süreli sözleşmeler imzalanacağı kaydedildi.

(Fanatik)