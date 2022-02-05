Rıdvan Yılmaz, 20 yaşında A Milli Takım 'a kadar yükselip Beşiktaş 'la üç kupa kaldırırken performansıyla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Antalya kampında A Spor'da yaptığı açıklamada, "Teklif gelirse kulübümüz ve ben en iyi şekilde değerlendireceğiz. Kesinlikle Avrupa hayalim var ve bunu gerçekleştirmek istiyorum" diyerek niyetini dile getiren genç oyuncu; Lyon, Bordeaux, Metz ve Club Brugge'ün gündeminde. Bu takımlar arasında en istekli olanı ise Lyon…

SEZON BİTMEDEN RESMİ TEKLİFİ İLETECEKLER

Fransız ekibinin sezon bitmeden Rıdvan Yılmaz için resmi teklifle gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar ile dirsek temasında bulunan Lyon, oyuncunun durumunu ve Beşiktaş'ın bu transfere nasıl baktığını sordu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi ise, "Teklifler tatmin edici olursa masaya oturabiliriz" cevabını verdi. Beşiktaş'ın Rıdvan'dan beklentisinin 7-8 milyon Euro civarında bonservis bedeli ve sonraki satışından yüzde 30 pay olduğu öğrenildi. (SABAH)