Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a övgü

Rıdvan Dilmen maç sonunda, "Atiba'yı defansa çekmedi. Atiba'yı sağ beke çekse kurtarır yanı var. Sonra stopere Josef geçti ve bir konsantrasyon hatasında gol oldu. Sergen hoca için "Gong sesi" devre arasında geldi. Devre arasında sağ beke N'Sakala geçti, Atiba stoper oldu ve Josef orta alana geçti. Ayrıca devre arasında Ghezzal ile Larin girdi"

"Burada nasıl dersler çıktı? Kenan, Gökhan Töre ve Mehmet Topal için "kendini daha çok hazırla" mesajı çıktı. İlk yarıdaki kadronun yanlış olduğunu hoca kendi kendine öğrendi. Antalyaspor takımına bence Sergen hoca maçtan önce çalışmamış" şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın'ın müthiş bir maç analizi yaptığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Öz eleştiri yapan doğru teknik direktördür ki akşam yalnız kaldığında eksikleri daha iyi hissederler. Sergen Yalçın futbolculuğunda yorulmadığı kadar teknik direktörlüğünde yoruluyordur. Bunun altını çizelim. Sergen Yalçın en yorucu iki 90 dakikayı yaşamıştır. Özellikle Dortmund maçına Beşiktaş çok konsantre olmuştu." dedi. (FANATİK)