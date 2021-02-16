Rıdvan Dilmen övgü yağdırdı: Heykeli dikilecek oyuncu!

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Siyah-beyazlılar rakibi 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. NTV'de konuşan Rıdvan Dilmen, Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını yorumladı. Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ta uzun yıllardı

FUTBOL 16.02.2021 - 10:15 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Rıdvan Dilmen övgü yağdırdı: Heykeli dikilecek oyuncu!
Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Siyah-beyazlılar rakibi 3-0'lık skorla yenmeyi başardı.

NTV'de konuşan Rıdvan Dilmen, Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını yorumladı. Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ta uzun yıllardır forma giyen Necip Uysal'ın performansından övgüyle bahsetti.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal'ın taraftarın belki hayal ettiği bir futbolcu olmadığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Futbolcuların heykelleri dikilir... Mesela Alex heykeli dikilecek kadar iyi bir oyuncuydu. Sergen Yalçın çok büyük bir oyuncuydu. Hagi de öyle daha da sayabilirim. Necip de heykeli dikilecek oyunculardan bir tanesi. Rıza Çalımbay, altyapıdan gelmiş, futbolu Beşiktaş'ta bırakmış. Necip Uysal'ı nen 11 yaşından beri tanıyorum. O da Rıza Çalımbay gibi olacak." dedi. (FANATİK)

#Beşiktaş #Rıdvan Dilmen
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