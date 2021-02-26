Rıdvan Dilmen: Metin-Ali-Feyyaz dönemini yakalamış gibiler

İşte Dilmen'in açıklamaları...

Beşiktaş, hafta içindeki Malatya maçını beklemeye başladı. Metin-Ali-Feyyaz dönemini yakalamış gibi. Tam konsantrasyon ve düğmeye basılmış. Şampiyonluğa kilitlenmiş bir takım izledik. İlk gol ve 3. gol arasında 15 dakika var ya da yok. Beşiktaş'ın en büyük zaaflarından biri de müsaade ettiği kadar rakipler pozisyon buluyor. Sergen Yalçın bir ara yardımcısına döndü "Acaba rekor mu geliyor" diye mi sordu galiba.

Beşiktaş'ta hemen hemen tüm takım etkiliydi. 3-0'ın verdiği rahatlıkla takım savunmasında arıza olması tek problem. Motor soğukken biraz sürat yapamazsınız.

Beşiktaş 1-0'ı doyumsuz gibi oynayan bir takım. Beşiktaş'ın Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'dan farkı 1-0'dan, 2-0'dan sonra da doyumsuz. Şampiyon olur veya olmaz. Ligin son haftasına kadar bu işin en büyük favorisidir. Futbol oyununu oynayan takım Beşiktaş'tır. Stüdyoya gelirken bile her han her şey olabilir.

Adem Ljajic'in arzusuna bakın. Hatırlayın eleştirildiği günleri. 'Nereden buraya geldim' diyordu. Kulüp arayan oyuncuydu, oyuna tam konsantre halini görüyoruz şimdi!" (NTV SPOR)