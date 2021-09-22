Rıdvan Dilmen: Kesinlikle net faul var

Bu tür travmalar, dramatik sonuçlar olacak. Çok zorlu periyotlar başladı. Beşiktaş ideale yakın kadro ile çıkmasına rağmen, bu kadro aslında pas takımı. Önce Ghezzal gitti.

Josef yoruldu. Josef öne takımı götürür fizik gücü yüksek olduğu için ama o da yavaş yavaş Montero ile birlikte oynadı. Josef stoperlerin içlerine pas almak için girerken savunma yapmak için girdi. Bu sefer orta saha boşaldı.

Kenan kendini Larin'le bir tutuyor olabilir

Meslektaşına, takım arkadaşına saygı önemlidir. Bazen bir oyuncu kendisini Ghezzal ile bir tutuyor olabilir. Kenan da Larin ile bir tutuyor olabilir. O enerjileri oyuna girdiği zaman kaprise dönüşebilir.

Oğuzhan bir şeyler yapmak istiyor

Gökhan Töre’nin alakası yok. Geçen hafta iyi oynamamış olabilir, bugün de kötü olabilir. Oğuzhan’daki enerji daha fazla, bir şeyler yapmak istiyor. Gökhan öyle değil ama hoca onu bilemez, en iyi haliyle hayal eder.

Nereden çıktı bu siniri?

Sergen Yalçın Balotelli ile ilgili ben ne söyleyeceksem onu söylemiş. ‘Kafamda soru işareti olacak bir oyuncu istemiyorum’ diyor. Ne hakaret ediyor, ne bir şey yapıyor. Sergen Yalçın’ın Balotelli ile ilgili son cümlelerinde benim de kullanabileceğim şeyler diyor. Bana söylese, ben de Balotelli olarak oyunda olsam, ben de ‘Gördün mü bak bana beyin yok, akıl yok’ dedin diyebilirim. Nereden çıktı bu siniri? Sergen Yalçın’ın 2013 yılındaki konuşması ile ilgiliyse bilemem.

Kesinlikle faul!

Balotelli Adana Demir’de 15-20 şut attı böyle ve çok Adana Demir taraftarını kahretti bu. Sonunda attı bir tanesini. Ben Rosier’e kesinlikle faul olduğunu düşünüyorum. Golden sonra Beşiktaşlı oyuncular şaşırıyor, kimisi ‘El var’ diyor. Anlamadı oyuncular. Başka bir açıdan eli gelmiyorsa yorum yapmayayım. VAR’da belki başka açıklar vardır, orada da sağ eli gelmiyordur, eyvallah.

(RIDVAN DİLMEN - FANATİK)