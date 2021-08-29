Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın Karagümrük galibiyetini değerlendirdi... 'Batshuayi başka bir şey'

Rıdvan Dilmen'in maç değerlendirmesi şu şekilde;

"Beşiktaş Kaldığı yerden devam ediyor. Coşku anlamında. Galatasaray da Fenerbahçe de aynı durumda. Beşiktaş maçın favorisiydi. Beşiktaş hem kadrosunu hemen hemen korudu ve takviyelerle güçlendirdi. Transferlerin geç olmasının nedeni Sergen Yalçın ile geç anlaşılması."

"Beşitaş'ın en iyi yaptığı şey 4-1-4-1'i iyi oynaması. Geçen seneden Sergen Yalçın'la beraber iyi bir sistem kurdular. Ama bu sene bir de Şampiyonlar Ligi var. Her ikisini de götürebilmek için kadro derinliği var. Bazı maçlarda taraftar 4-2-3-1'e hazırlıklı olsun."

"Sergen Hoca sistem değişikliğine gitti"

"İlk 2 haftanın 11'i ve sistemi aynıydı. Geçtiğimiz yıldan beri sahaya dizilişi kolay yazılan bir takımı. Şimdi işler değişti. 40 maç oynayacak. Şampiyonlar Ligi ile birlikte. 3. hafta ile birlikte Sergen Hoca sistem değişikliğine gitti. Hoca Texeira'yı aldı sistemi değiştirdi. Salih'i yeniden 4-1-4-1 sistemi oynatmayı düşündü ama orta alanda ikili olarak kaldı."

Batshuayi yorumu

"Batshuayi, Jardel gibi ama başka birşey, savunma arkasına yaptığı koşular var. Bazen ofsayta takıldı fakat daha sonraları onu da aştı. Hızlı bir oyuncu. İyi bir transfer yaptıklarını düşünüyorum. Tabi ki Larin'e göre daha hazır değil. Formda değil. Daha iyi olacaktır"

"Kırmızı karta rağmen..."

"Karşılaşma 3'e 4'e gider diye beklerken noldu kırmızı kart geldi. Ama Beşiktaş kırmızı karta rağmen ikinci golü bulabilirdi."

"Tam konsantreler"

"İlk 3 hafta çok yanıltıcı olabilir. Ama net bir şey söylemeliyim 4 büyükler maç bitmeden bitti demiyecekler. Diğer takımlar 4 Büyükler'e tam konsantre geliyorlar. Güzel bir lig bizi bekliyor. Bundan sonra tabi ki hatalar da olacaktır ama güzel bir lig bizi bekliyor." (FANATİK)