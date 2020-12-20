Beşiktaş - Erzurumspor maçının ilk yarısını değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş'ın 3 özelliği var. Kötü oynuyorlar, orta şekerli ve çok iyi oynuyorlar. Fenerbahçe ve Galatasaray 'da olmayan tek şey orta şekerli oynamak. Ya iyi ya da kötü oynuyorlar. Ben olsam ilk olarak Larin'i kadroya yazarım. Muhtemelen değişikliği olacaktır. Aboubakar istekli ama dikkatsiz" dedi.

Erzurumspor'un diplerde ama rezil oynamadığını ifade eden Dilmen, "Aboubakar golü attığında sevinecek ama 1.5 metre ofsayt. Kornere dönüştü pozisyon, 3 tane üst üste Beşiktaş korneri oldu. Gol olsa geri de alamıyorsun. Ersin ilk yarıda bir kaç kez hata yaptı, enteresan bir gol yemezse, Beşiktaş ikinci yarıyı tek kaleye çevirir" dedi.