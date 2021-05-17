Rıdvan: Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda top toplayıcıydım

Şampiyon Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, TRT SPOR'a konuk oldu. Yılmaz, "Sergen Yalçın Beşiktaş'ın efsanesi bizim için çok değerli. Beşiktaş'a para kazandırarak buradan ayrılmak istiyorum. Gönlüm Premier Lig'den yana" dedi.

Siyah beyazlıların genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, TRT SPOR canlı yayınında Tuna Akdemir'in sorularını cevapladı. Şampiyonlukla ilgili duygularını anlatan Yılmaz, iki isme dikkat çekti. Genç oyuncu, "Sergen Yalçın Beşiktaş'ın efsanesi bizim için çok değerli. Atiba'nın disiplinini örnek alıyorum." dedi.

"Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda top toplayıcıydım"

Genç yıldız açıklamalarında şunları kaydetti:

" İlk defa böyle bir şey yaşadık, Ersin ile birlikte. İnşallah daha fazla şampiyonluğa ulaşırız. Biz genç oyuncular olarak böyle şeylerde kendimizi nasıl kontrol edeceğimizi bilmiyoruz. Ersin ile birbirimize koştuk, sarıldık. O gece 4'e kadar uyuyamadım. Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda top toplayıcıydım. O kadroda olan isimlerle şampiyonluk sevinci yaşadım. Bunlar bizim için çok büyük anılar.

"Taraftarın önünde olmak isterdim"

Taraftarın önünde olmak isterdim. Kendime ait özel bir antrenörüm var. Oynamadığım zaman hocamın söylediklerini yapıyorum. Saha içinde saha dışında herkesin bana tavsiyesi oldu. Profesyonel anlamda Atica çok yardımcı oldu. Atiba'yı ne zaman görsem her antremandan önce aynı egzersizleri yapıyor. Atiba'nın disiplinini örnek alıyorum. Ne zaman çalışmaya gitsem kendisini de çalışırken görüyorum.

"Sergen Yalçın Beşiktaş'ın efsanesi "

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın efsanesi bizim için çok değerli. Onunla birlikte çalıştığımız için çok mutluyuz. Bizler özgür bırakıyor, 'Nasıl istiyorsan öyle oyna' diyor. Onunla çalışmak herkese nasip olmaz. Yaşadığımız sakatlıklar herkesin başına geliyor. Eksiklerimizi gidermek için sürekli çalışıyoruz.

"Gönlüm İngiltere'den yana... Arsenal'da oynamak isterim"

A Milli Takım'a seçildiğimi canlı yayında öğrendim. A Milli Takım'a seçilmek benim için bir hayaldi ve bu gerçekleşti. Beşiktaş'a para kazandırarak buradan ayrılmak istiyorum. Gönlüm İngiltere'den yana. Premier Lig ekibi Arsenal'da oynamak isterim."

(TRT SPOR)