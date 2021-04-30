Renktaş Altay'dan Beşiktaş'a jest

Süper Ligin son maçında Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş hemen ardından Antalyaspor ile Türkiye Kupası Finaline çıkacak.

GÜNDEM 30.04.2021 - 13:26 30.04.2021 - 13:26 Kartal Bakışı
Renktaş Altay'dan Beşiktaş'a jest

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finalde Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'a, TFF. 1. Lig ekibi Altay'dan jest geldi. İzmir ekibi kupa finali için Beşiktaş'a tesislerini açtı.

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Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, mücadele sonrası İzmir'den ayrılmayacak.

Siyah-beyazlılar, aynı şehirde üç gün sonra Antalyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finali için renktaşı, Altay'ın tesislerinde kampa girecek ve maça İzmir'de hazırlanacak.

#Beşiktaş #Altay #Final #Kupa
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