Rachid Ghezzal'a özel tebrik!

Geçtiğimiz sezon adından söz ettiren ve bu sezona henüz istenildiği gibi başlayamayan Kartal'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal Antalyaspor maçını kopararak üzerindeki baskıdan kurtuldu.

GÜNDEM 20.09.2021 - 10:44 20.09.2021 - 10:51 Kartal Bakışı
Rachid Ghezzal'a özel tebrik!

Siyah beyazlı takımda Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında, Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil olan ve 76. dakikada attığı klas golle Beşiktaş'ı 3-2'lik galibiyete taşıyan Rachid Ghezzal'a maçtan sonra tebrik yağdı.

Yeni sezonda Süper Lig'de ilk golünü kaydeden Cezayirli yıldızın, Başarılı Teknik Direktör Sergen Yalçın ve oyuncuların yanı sıra yöneticiler tarafından soyunma odasında özel olarak tebrik edildiği aktarıldı.

Gol Baskısından Kurtuldu

Ghezzal mucizevi galibiyetin mimarı olurken üzerindeki gol baskısından da kurtuldu.

Beşiktaş'ın müthiş geri dönüşü Belçika ve Portekiz basınında

Beşiktaş'ın müthiş geri dönüşü Belçika ve Portekiz basınında

Rahat bir nefes alan ve büyük moral bulan siyah-beyazlı futbolcu geçen sezon Süper Lig'de 8 gol, 17 asiste imza atarak şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olmuştu.

(SPORX)

#Beşiktaş #Rachid Ghezzal
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