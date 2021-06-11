Rachid Ghezzal transferinde kritik süreç

Şampiyonlukta önemli katkısı olan Rachid Ghezzal için Leicester City ile transfer pazarlık yapan Beşiktaş kritik bir sürece girdi.

GÜNDEM 11.06.2021 - 10:13 11.06.2021 - 10:19 Kartal Bakışı
Rachid Ghezzal transferinde kritik süreç

Ghezzal’ın Leicester City ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Beşiktaş bu nedenle 4-5 milyon euro gibi bir bedel karşılığında yıldız oyuncunun bonservisini almayı planlıyor.

Çifte şampiyonlukta başrolü oynayan Cezayirli yıldızın bonservisini İngiliz kulübünden almaya çalışan siyah-beyazlıların bu transferde çok sayıda rakibi bulunuyor. Ghezzal’ın Leicester City ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

Kartal bu nedenle 4-5 milyon euro gibi bir bedel karşılığında yıldız oyuncunun bonservisini almayı planlıyor. Ancak hem bazı Arap kulüpleri hem de Avrupa’dan birçok ekip Leicester City ile temas kurmuş durumda. Bu yüzden elini çabuk tutması gereken Beşiktaş’ın Ghezzal ile de yıllık ücret konusunda henüz anlaşamadığı iddia edildi.

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#Ghezzal #Beşiktaş #Transfer
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