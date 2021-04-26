Rachid Ghezzal transferinde Kartal'ın eli güçlü

Sezon başında transfer döneminin son gününde evrakları TFF'ye yetiştirilen, sessiz sedasız geldiği Beşiktaş'ta yaptığı asistler ve son haftalarda attığı gollerle Süper Lig'in en çok konuşulan yıldızlarından biri haline gelen Ghezzal için transfer çalışmaları hız kazandı.

PAZARLIKLARA BAŞLADI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den 1 yıllığına kiralanan futbolcu için Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz günlerde harekete geçmiş, oyuncunun bonservisini almak için pazarlıklara başlamıştı.

BEKLENENİN DE ÜSTÜNDE

Rosier ile birlikte takımın sağ kanadında istenilen beklenenin de üstünde bir form grafiği yakalayan Ghezzal için Leicester ile pazarlığa oturan Beşiktaş, İngiliz kulübüne yıldız oyuncu için 5 milyon euro önerisinde bulunmuştu.

RİSKE ATMAK İSTEMİYOR

Lig sona ermeden oyuncunun bonservisini almak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncu için, kulübü Leicester City'nin "Sezon sonu görüşelim" yanıtına rağmen işi riske atmak istemiyor.

5 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDI

Bu doğrultuda pazarlıklarını sıklaştıran Beşiktaş, Leicester City ile 1 yıl daha kontratı olan futbolcu için 5 milyon euroyu gözden çıkarmıştı.

EN ÖNEMLİ DETAY...

İngilizler'in 7 milyon Euro ısrarının ise başarılı oyuncunun tavrıyla kırılacağına inanılıyor. Leicester ile sadece 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın da Beşiktaş'ta kalmak istemesi bu transferin çözümündeki önemli detaylardan biri olacak.

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR

Siyah-beyazlılarda ikinci baharını yaşayan, hem kulüp kariyerinde çıkışa geçen hem de yıllar sonra Cezayir Milli Takımı'na dönen 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta kalmak istediğini hem menajerine hem de Leicester City'e de iletmiş durumda.

TEK RAKİBİ MÜLLER

Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de forma giyen 3238 oyuncu arasında Rachid Ghezzal'den daha fazla asist yapan tek isim B.Münihli Thomas Müller (17).

19 GOLE KATKI

Beşiktaş'ta 15 asist yapıp, 4 gol atarak 19 gole etki eden Ghezzal her 104 dakikada bir skora katkı vermeyi başardı.

(SABAH)