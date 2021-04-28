Rachid Ghezzal lig tarihine geçti

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, asistleriyle takımını sırtlamaya devam ediyor.

Ghezzal, siyah-beyazlıların 38. haftada konuk olduğu Çaykur Rizespor maçın 16. dakikasında Georges-Kevin N'Koudou'ya yaptığı asistle bu sezon ligdeki asist sayısını 16'ya çıkardı.

Bu sezon 4 gol kaydeden Cezayirli futbolcu böylece 2010/11'den bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan oyuncu oldu. Daha önce Süper Lig'de Edin Visca(2017/18) Wesley Sneijder(2016/17) ve Cicinho(2013/14) 15 asist yapmıştı.

Öte yandan Avrupa'nın beş büyük liginde Ghezzal'den daha fazla asist yapan tek isim ise Thomas Müller (17). (NTV SPOR)