Rachid Ghezzal için Leicester City'e sürpriz teklif

Sezonu şampiyon bitiren Beşiktaş'ta zafere büyük katkı sağlayan ve Leicester ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Rachid Ghezzal için İngiliz kulübüne ilginç bir teklifte bulundu.

Yeni sezonda da Ghezzal ile yola devam etmek isteyen ve bu nedenle hem Cezayirli oyuncu hem de kulübü Leicester City ile temaslarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş Yönetimi, çeşitli formülleri de masada tutuyor.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

Ghezzal’in geçen sezonki performansı nedeniyle, başta Fransız ekipleri olmak üzere, birçok kulübün Leicester City ile görüştüğü öğrenilirken, Beşiktaş Yönetimi önlem olarak ilk Ghezzal ile prensip anlaşmasına vardı.

2 SENELİK KİRALAMA

Ghezzal’in, “Kulüplerin anlaşması üzerine Beşiktaş’ta seve seve oynarım” yanıtı üzerine, farklı formüller üzerinde çalışan Beşiktaş Yönetimi, bu oyuncuyu iki sene kiralamanın planlarını yapmaya başladı.

KONTRAT ÖNERME TEKLİFİ

Leicester City ile bir senesi kalan Ghezzal için, Beşiktaş’ın İngiliz kulübüne kontrat uzatma önerisinde bulunabileceği ortaya çıktı.

'SİZ UZATIN, ÖDEMESİNİ BİZ YAPALIM'

Ghezzal’in bonservisinin pahalıya gelme ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktaş’ın, Leicester City’ye “Siz kontratı uzatın, biz oyuncunun ödemesini yaparız” teklifini planladığı ortaya çıktı.

2 SENE SONRA BONSERVİSLE GELECEK

Gelecek sezon da Beşiktaş formasını giymek istediği için, Rosier gibi Ghezzal’in de kendi kulübüyle görüşüp kolaylık sağlanmasını isteyeceği bildirilirken, yönetim de iki senenin sonunda Cezayirli oyuncuyu bonservisiyle siyah-beyazlı ekibe katacak.

ASİST KRALI OLDU

Rachid Ghezzal bu sezon Beşiktaş formasıyla 35 müsabakada rol alırken, 8 gol 18 asist yapmış ve Süper Lig'in asist kralı olmuştu. (MİLLİYET)