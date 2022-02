Beşiktaş’ta geçen sezon kazanılan şampiyonluğa en çok katkıda bulunan isimlerden biriydi. 8 gol 17 asistlik performansıyla Beşiktaş dışında Galatasaray ve birçok takımı peşine takmıştı. Geçen sezon ki performansının altında kalması nedeniyle eleştirilen Rachid Ghezzal, özel açıklamalarda bulundu.

Kamp ortamı nasıl geçiyor? Genelde futbolcular sevmez ama senin fikrin nedir?

Buraya çalışmaya geldik. Kamp ortamları, yer değişikliği iyi gelir aslında. Tamamen kendi işimize bakıyoruz, çalışıyoruz. Bu tarz kamplar bir birliktelik yaratıyor. Şuanda da sezonun kalanına en iyi şekilde çalışarak hazırlanıyoruz.

Karagümrük ve Galatasaray maçlarını kaybettiniz ve puan puana geldiniz? Umutsuzluğa kapıldınız mı?

Aslında hayır… Tabi ki biraz baskı yarattı üzerimizde. Çünkü bütün sezon bu şampiyonluk için mücadele ediyorsunuz. Kulüp, camia ve taraftar için şampiyon olmamız gerekiyordu. Biz sonunda şampiyon olacağımızı biliyorduk. Ama sezon sonu o periyot gerçekten harikaydı. Bütün Türk taraftarlarına güzel bir şov izlettiğimizi düşünüyorum.

Takımın penaltıcısı geçen sezon sen miydin? Göztepe maçında attığın penaltı golü ile ilgili neler söylemek istersin? Bir daha olsa kullanır mısın?

Penaltıcı bendim ve topun başına benim geçmem gerekiyordu. Sezon başında Aboubakar’dı. Sorumluluğu aldım ancak hocalarımız da bu yönde bir karar almıştı. O anları elbette unutamıyorum. Kariyerimin en önemli gollerinden hatta en önemlisi diyebilirim. O ana bir kez daha dönmeyi tekrar çok isterdim.

Sergen Yalçın’la büyük başarılar yakaladınız ancak ayrılık gerçekleşti. Sergen hoca ile ilgili neler söylemek istersin?

Geçen yıl Sergen Yalçın ve Murat Hoca’nın ekibiyle muhteşem bir sezon geçirdik. Kazanabileceğimiz her şeyi kazandık. Bu sezon ne yazık ki bu sezon zor geçti. Kötü gidişi durdurabilecek reaksiyonu gösteremedik. Türkiye Ligi zor bir lig. İyi gidişat için iyi sonuçlar almak zorundasınız. Maalesef yollar ayrıldı.

Önder Hoca’nın gelişiyle alakalı ne düşünüyorsun?

Yeni hoca her zaman yeni fikirle, başka bir çalışma tarzı ve farklı bir anlayışla gelir. Bu kötü gidişatı değiştirmek için böyle bir değişiklik belki de gerekiyordu. Biz futbolcular üzerine düşen çok fazla şey var. Sahada oynayan bizleriz. Kazanan kimliğe bürünmek adına böyle bir şey olması gerekiyordu.

“KARİYERİMİN EN İYİ SEZONUYDU”

Geçen sezon 8 gol, 17 asist, bu sezon 2 gol, 1 asist Bu istatistik düşüşünün neye bağlıyorsun? Aboubakar – Batshuayi değişikliği ya da Larin’in formsuzluğu bunda etkili oldu mu?

Harika bir sezon geçti, kariyer sezonumdu diyebilirim. Sonunda iki şampiyonluğa uzanmak muhteşemdi. Ben hala aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum. Kendimi geliştirmenin yollarını arıyorum. Bu sezon bitiricilik anlamında sıkıntı yaşadığımız bir gerçek. Geçen sezon Larin ve Aboubakar çok fazla gol attı. Bu sezon daha fazla zorlanıyoruz. Ben de her gün daha iyi olmaya çalışıyorum. Bu konu üzerinde de çalışmamız gerekiyor. Her sezon aynı performansı göstermek çok zor. Ama bunun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

Fransa, İngiltere ve İtalya’da oynadı. Türk futbolunu bu ülkelerden ne ayırıyor. Senin gözlemin nedir?

Çok da insanın düşündüğü gibi aslında. Türkiye Ligi iyi bir lig ancak çok zor, burada oynamak kolay değil. Ama diyebileceğim en büyük farklılık. Taktiksel bakış açısıyla alakalı. İtalya ve Fransa’da oynadım. Orada maçların fiziksel açıdan zor geçtiğini söyleyebilirim. Defansif anlamda taktiksel yaklaşımı Türkiye’de farklı olduğunu söyleyebilirim. Ama kalite açısından Süper Lig’in iyi futbolculara sahip olduğunu belirtmek isterim.

“EMİRHAN’A YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUM”

Emirhan İlkhan hakkında ne düşüyorsun. Senden bir şeyler kapıyor mu?

Umarım kapıyordur. Umarım öğneniyordur. Genç futbolcularımıza özellikle Emirhan’a yardımcım olmaya çalışıyorum. Özgüvenli olmaları konusunda uyarıyorum. Emirhan çok yetenekli ve mantaletesi çok güçlü. Genç oyuncularımıza karşı sabırlı olmamız gerekiyor. Üzerlerinde çok baskı kurmamak ve aceleci olmamak lazım.

Avrupa’da son dönemde Türk takımları başarılı olamıyor. En son örneği Beşiktaş. Türkiye’de 3 kupa kazandı ama Şampiyonlar Ligi’nde büyük hayal kırıklığı yarattı. Nedeni nedir sence?

Futbol her yerde her geçen gün iyiye gidiyor. Özellikle Avrupa futbolu çok hızlı gelişiyor. Afrika Kupası ve Avrupa Şampiyonaları’nda da bunu görebiliyorsunuz. Küçük taktiksel farklarla büyük takımlar yenilebiliyor. Avrupa maçlarında da aynı şeyler geçerli. Galatasaray’ın Avrupa’da iyi işler yaptığını görüyoruz. Ancak ligde kötü günler geçiriyor. Belki her iki ligi nasıl götürebilirler sorusunun cevabı aranmalı…

Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almadı. Beşiktaş'ın en yaratıcı, etkili oyuncususun... Galatasaraylı Feghouli ise kadrodaki isimler arasındaydı. Kupa kadrosuna davet edilmemesi sende büyük şaskınlığa yol açtı mı?

Ülkemi temsil etmeyi tabi ki istedim. Benim için milli takıma çağrılmamak üzücü bir detay. Bu beni biraz daha motive etti diyebilirim. Milli takıma çağrılmak için kendi takımıma daha fazla katkı sağlamam gerekiyor. Milli Takım’da da büyük bir hedefimiz var. Kamerun karşısında Dünya Kupası Play-Off mücadelesini kazanmamız gerekiyor. Milli Takım’a gitmenin en kolay yolu Beşiktaş’ta göstereceğim iyi performans.

Süper Lig’de hangi oyuncuları beğeniyor?

Süper Lig’de çok yetenekli, çok iyi oyuncular var. Trabzonspor ’lu Bakasetas’ı söyleyebilirim. Sol ayaklı olarak ligdeki en iyilerden bence. Kasımpaşalı Valentin Eysseric’i söylebilirim. Yakın arkadaşım ama gerçekten iyi bir futbolcu.

Balotelli ile Fransa Ligi’nde karşılıklı oynamıştı. Şimdi Türkiye’deki performansıyla İtalya Milli Takımı’na gitti. Neler söylemek istersin?

Türkiye Ligi’nin sıradan bir lig olmadığını buradan görebilirsiniz. Balotelli Türkiye Ligi’ndeki performansıyla İtalya Milli Takımı’na dönebiliyor. Bu ligde ne kadar kaliteli oynadığını buradan görebiliyorsunuz. Türk futbolu için de bence güzel bir detay.

Sosyal medya çok gelişti. Sen mesela kendi hakkında yapılan yorumları takip ediyor musun?

İnsanların sizler hakkında ne düşündüğünü bilmek her zaman iyidir. Bunun sizin mentalitenizi etkilemesine asla müsaade etmemelisiniz. İyi ya da kötü oynadığımı biliyorum. Ancak insanların sizin hakkınızdaki geri dönüşlerinizi görmek bazen faydalı olabiliyor.

Sezon başında Beşiktaş’la kiralık sözleşmen bitmişti. Galatasaray ile ismin çok geçti. Galatasaray’dan teklif aldın mı?

Galatasaray’dan teklif aldım. Futbol bu, futbolda olan şeyler bu teklifler ve görüşmeler. Ama sezonun bittiği dönemde benim aklımda bir çok şey netti. Ben Beşiktaş’ta kariyerime devam etmek istiyordum. Çok şükür ki burada devam ediyorum.

“TARAFTARIN DESTEĞİ BENİ MOTİVE EDİYOR”

Beşiktaş taraftarı hakkında ne düşünüyorsun?

Taraftarlarımız gerçekten çok özel. Bana çok yakın sevgi, ilgi ve alaka gösteriyorlar. Özellikle zor zamanlarda bana ve takıma destek oluyorlar. Bu da beni daha çok motive ediyor. Bana verilen sevginin karşılığını vermek için daha motive oluyorum. Kendi evimizde oynadığımız maçları kendi evimizmiş gibi hissediyorum. Tam kapasiteli bir maçı oynamak için merakla bekliyorum.

“İDOLÜM ZIDANE VE RONALDINHO”

Futbola başlarken idölün kimdi?

Zidane… Topla ilişkisi ve topla yaptığı her şey tam bir sihirbaz gibiydi. Ronaldinho daha sonrasında. Futbol oynarken Ronaldinho izlemek inanılmaz bir şeydi. Futbola tamamen yeni bir şeyler getirdi tek başına. Pas verme tarzı, hareketleri… O yüzden Zidane ve Ronaldinho diyebilirim.

Beraber oynadığı en yetenekli oyuncular?

Lyon’da Lacazette ve Nabil Fekir’le oynadım. Leicester’da Jamy Vardy, Ribery yaşlıydı ama hala en iyilerden biriydi. Bu oyuncuları sayabilirim.

Kariyerinde en unutamadığı maçlar?

Göztepe diyebilirim. Penaltıyı attığım, hakemin düdüğü çaldığı an. Harika bir andı. Hayatım boyunca unutmayacağım bir andı. Beşiktaş’a karşı Lyon’la oynadığım maçta unutamadığım samimiyetle söylüyorum etkilendiğim maçlardan biriydi. O atmosferi unutamıyorum. Beşiktaş beni ilk istediğinde neyle karşılaşacağımı çok iyi biliyordum. Transferimde Lyon maçındaki performans etkilemiştir.

Attığı en güzel gol?

Erzurumspor’a attığım golü beğenirim. Ama bir tane söylemem gerekirse Göztepe’ye attığım penaltı.

Türk yemekleri hakkında ne düşünüyorsun?

Türkiye yemek konusunda harika bir ülke. Eğer futbolcuysanız bu yemek konusuna dikkat etmelisiniz. Kahvaltılar çok çeşitli. Ben kahvaltıları tercih ederim. (FANATİK)