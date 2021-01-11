Rachid Ghezzal: Galatasaray maçının önemini biliyoruz
Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, 2-2 berabere kaldıkları Hatayaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sakatlık sürecini atlattığı ve takıma döndüğü için mutlu olduğunu belirten Ghezzal, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray der
FUTBOL 11.01.2021 - 01:08 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Süper Lig’in 18. haftasında Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Sakatlıktan dönen ve atılan 2 golde de asisti yapan isim olan Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.
Takıma katkı yaptığı için mutlu olduğunu ancak kazanmayı tercih edeceğini vurgulayan Ghezzeal, "Takıma geri dönmek ve gole katkıda bulunmak güzel bir duyguydu ama ben bugün kazanmayı tercih ederdim." dedi.
Galatasaray derbisi ile ilgili sorulan soruya da cevap veren yıldız isim, "Derbinin herkes için nasıl önemli olduğunu biliyoruz ama önce kupa maçımız var, onun kazanmamız lazım çünkü biz kupada da sona kadar ilerlemeyi istiyoruz." diye konuştu.
(Fanatik)
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