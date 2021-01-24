Rachid Ghezzal çılgına döndü

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Göztepe maçının ilk 45 dakikasının bitmesine kısa bir süre kala tansiyon yükseldi.

FUTBOL 24.01.2021 - 20:20 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Rachid Ghezzal çılgına döndü

İkili mücadele sonrası Beşiktaşlı Ghezzal ve Göztepeli Halil, Zulj ile Soner sinirlerine hakim olamadı.

Cyle Larin: Şampiyonluğa yürüyoruz

Cyle Larin: Şampiyonluğa yürüyoruz

Pozisyonun ardından kafa kafaya oyuncular güçlükle sakinleştirildi.

Araya giren iki takım oyuncuları olayın büyümesini önledi.

Tansiyonun inmesinin ardından Ali Şansalan, Zulj ve Soner'e sarı kart gösterdi. (Fanatik)

#Beşiktaş #Göztepe #Ghezzal
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