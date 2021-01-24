Rachid Ghezzal çılgına döndü
Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Göztepe maçının ilk 45 dakikasının bitmesine kısa bir süre kala tansiyon yükseldi.
FUTBOL 24.01.2021 - 20:20 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
İkili mücadele sonrası Beşiktaşlı Ghezzal ve Göztepeli Halil, Zulj ile Soner sinirlerine hakim olamadı.
Pozisyonun ardından kafa kafaya oyuncular güçlükle sakinleştirildi.
Araya giren iki takım oyuncuları olayın büyümesini önledi.
Tansiyonun inmesinin ardından Ali Şansalan, Zulj ve Soner'e sarı kart gösterdi. (Fanatik)
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