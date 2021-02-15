Rachid Ghezzal bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı

Son dakika haberi: Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda bu sezon yaptığı asistlerle dikkat çeken Rachid Ghezzal, Başkent ekibi karşısında 4. dakikada fileleri sarsarak Beşiktaş formasıyla bu

FUTBOL 15.02.2021 - 17:14 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Rachid Ghezzal bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Ankara Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar maçın henüz 4 .dakikasında Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

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Bu sezon geride kalan 24 haftada yaptığı 10 asistle bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alan Ghezzal, Gençlerbirliği karşısında attığı nefis golle Beşiktaş formasıyla bir ilki yaşadı.

Cezayirli kanat oyuncusu, Başkent ekibine attığı golle birlikte bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. (FOTOMAÇ)

#Beşiktaş #gençlerbirliği #Ghezzal
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