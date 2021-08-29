Rachid Ghezzal: Beşiktaş benim evim

Lige Rizespor galibiyeti ile başlayan, geçen haftayı deplasmanda 1 puanla geçen Beşiktaş, Vodafone Park'ta Karagümrük'ü 1-0 ile geçti.

FUTBOL 29.08.2021 - 00:14 29.08.2021 - 00:18 Kartal Bakışı
Rachid Ghezzal: Beşiktaş benim evim

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. Rachid Ghezzal maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Karagümrük'e karşı galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Rachid Ghezzal, "Çok zor bir maçtı. Kendine ait, kendine özel bir takıma karşı oynadık. 10 kişi böyle bir takıma karşı oynamak çok zordu. Önemli bir galibiyetti bizim için. Çok iyi bir takım ruhumuz vardı. Gol yemedik bu da önemli bir detay. Şimdi Milli Takım arasına gideceğiz." diye konuştu.

Alex Teixeira Vodafone Park'a golle merhaba dedi

Alex Teixeira Vodafone Park'a golle merhaba dedi

Taraftar önünde oynamanın takım için büyük güç olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Harika hissettiriyor. Evimizde oynamamız çok güzel bir duygu. Neredeyse 45 dakika 10 kişi oynadık. Taraftarımızın desteği bize inanılmaz. Beşiktaş benim evim." dedi. (NTV)

#Beşiktaş #karagümrük
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