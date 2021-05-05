PTT şubeleri açık mı? PTT saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte PTT çalışma saatleri

Sokağa çıkma kısıtlamalarında PTT şubeleri açık ve himzetlerini sürdürüyor. PTT şubelerinde işi olan insanlar PTT'nin açık olduğu saatlerde işlemlerini yapabilirler.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde zorunlu kamu hizmetinin sürdürülmesi bölümünde parantez içinde PTT ifadesi de geçmektedir. Peki PTT saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık kalıyor? İşte detaylar...

PTT saat kaçta açılıyor?

Tam kapanmada PTT şubeleri saat 10:00'da açılmaktadır. Vatandaşlarımız bu saat itibariyle şubelerden işlemlerini yapabilirler.

PTT saat kaça kadar açık?

Sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde birçok kurum ve kuruluş çalışma saatlerinde düzenlemelere gidiyor. Bu doğrultuda PTT saat 16:00'a kadar hizmetlerini sürdürüyor. PTT şubeleri saat 16:00'dan sonra kapanıyor.