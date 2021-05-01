PTT Cumartesi açık mı? PTT kargo cumartesi dağıtıma çıkıyor mu? Kargolar açık mı?

PTT cumartesi açık mı? Postane cumartesi çalışıyor mu? PTT cumartesi dağıtıma çıkıyor mu? İşte yanıtları...

PTT Cumartesi Açık Mı?

Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye göre; Zorunlu kamu hizmeti statüsünde görülen PTT şubeleri ve çalışanları kısıtlamadan muaflar. PTT şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecekler.

PTT Kargo Cumartesi Açık Mı? PTT Cumartesi Dağıtıma Çıkıyor Mu?

PTT kargo da diğer kargo firmaları gibi cumartesi dağıtıma çıkıyor ve pazar günleri çalışmıyor.

Kargolar Cumartesi Açık Mı? Cumartesi Kargolar Dağıtıma Çıkıyor Mu?

Tedarik zincirinde yer alan kargo firmaları, sokağa çıkma kısıtlamasından muaflar. Dolayısıyla söz konusu kargocular hafta içi normal mesai saatlerinde hizmet verecekler. Kargolar cumartesi günleri ise firmaya göre değişebilen saatlerde dağıtıma çıkıyorlar. Pazar günü ise kapalılar ve dağıtıma çıkmıyorlar.