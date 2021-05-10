Psikolog Beyhan Budak kimdir, hangi okullardan mezun olmuştur? Beyhan Budak kitapları nelerdir?

Milliyet gazetesinde haftalık yazılar yayınlayan, YouTube kanalından psikoloji ve kişisel gelişim üzerine videolar paylaşan Beyhan Budak, merak edilen isimlerden birisi oldu.

Beyhan Budak, İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Ankara’da doğan Beyhan Budak evli ve iki çocuk babasıdır.

Mezun olduktan sonra Ankara'da özel bir klinikte çalışan Budak, Ankara Gazi Üniversitesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Özel bir üniversitede de Klinik Psikoloji bölümünde ikinci Yüksek Lisansını yapmıştır.

Kurucusu olduğu Fenomen Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim merkezinde psikoterapi, psikolojik danışmanlık ve kurumlara eğitim hizmeti vermektedir.

Beyhan Budak, Youtube üzerinden her hafta psikoloji ve kişisel gelişim konularında videolar yayınlamaktadır.

Kuzucuk, Elif’in Düşleri çizgi filmlerin senaryolarına danışmanlık yaptı.

2020 yılında podcast kanalı, Spotify tarafından Türkiye’nin en çok dinlenen podcast kanalı olarak açıklandı.

Her Perşembe, Milliyet Gazetesindeki köşesinde, kendine iyi davranmakla ilgili yazılar yazan Budak'ın 2021 Şubat itibariyle Masa edebiyat dergisinde öyküleri yayınlanıyor.

Beyhan Budak Kitapları Nelerdir?

Kendine İyi Davran Güzel İnsan

Senin Suçun Değil