PSG Lille maçı hangi kanalda? PSG Lille maçı saat kaçta?

Paris Saint-Germain'de İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Yıldız isim Lille maçında oynayamayacak. Kupada oynanan maçı Paris ekibi 3 golle kazanırken, Arjantinli yıldız Icardi ve Fransız yıldız Mbappe (2) golleri atmıştı. İşte PSG Lille maçı yayın bilgileri...

Lille son lig maçında kendi sahasında sürpriz bir şekilde, son sıralarda yer alan Nimes'e 2-1 kaybetmişti. Paris Saint Germain ise deplasmanda lig 3.cüsü Lyon'u 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

PSG Lille maçı hangi kanalda?

Fransa'da haftanın en önemli maçını Bein Sports 4 kanalı ekrana getirecek.

PSG Lille maçı saat kaçta başlıyor?

Puan tablosunda ilk 2 sırada yer alan iki takımın maçı saat 18:00'da başlayacak.