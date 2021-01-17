Pota derbisinde Kara Kartal kazandı!
Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-Beyazlılar, deplasmanda oynadıkları mücadeleden 92-83'lük skorla galip ayrıldılar.
BASKETBOL 17.01.2021 - 18:24 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş, ligdeki iki maçlık mağlubiyet serisini flaş bir galibiyet ile sonlandırırken 17. maçındaki 8. galibiyetini aldı. Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ilk kez iç sahada mağlup olan Fenerbahçe ise toplamda 17. maçında 4. mağlubiyetini yaşadı. Fenerbahçe, ligde iç sahadaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon 26 Şubat'ta oynanan Galatasaray maçında almıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 9 Mayıs 2012'de almış ve o sezon da şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. (Fanatik)
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