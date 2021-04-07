Porto Chelsea ne zaman saat kaçta? Porto Chelsea hangi kanalda, şifresiz mi?

Cristiano Ronaldo'lu Juventus'u eleyerek sükse yaan Porto, Atletico Madrid gibi zorlu bir engeli gol yemeden eleyen Chelsea ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde ilk ayak Portekiz'de oynanacak. Peki Porto Chelsea maçı ne zaman, saa

DİĞER HABERLER 07.04.2021 - 14:17 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Porto Chelsea ne zaman saat kaçta? Porto Chelsea hangi kanalda, şifresiz mi?

Cristiano Ronaldo'lu Juventus'u eleyerek sükse yaan Porto, Atletico Madrid gibi zorlu bir engeli gol yemeden eleyen Chelsea ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde ilk ayak Portekiz'de oynanacak. Peki Porto Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Porto Chelsea ne zaman saat kaçta?

7 Nisan Çarşamba akşamı futbol severlerle buluşacak çeyrek final mücadelesi saat 22:00’da...

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Porto Chelsea hangi kanalda, şifresiz mi?

Bein Sports 3’den canlı olarak yayınlanacak olan maç Azeri CBCSport.az tarafından da yayınlayacak.

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