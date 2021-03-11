Portekiz ve Fransa’da oynadım ama oralarda görmedim

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, kulübe övgülerde bulundu.

GÜNDEM 11.03.2021 - 10:29 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Portekiz ve Fransa’da oynadım ama oralarda görmedim

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar siyah beyazlı kulübü yuvası olarak gördüğünü söyledi.

Beşiktaş dergisinin mart sayısına röportaj veren Aboubakar;

“Burası benim evim. Bu evi tanıyorum. Portekiz ve Fransa’da oynadım ama oralarda görmediğim şey şu ki; buradaki taraftar, oyuncusunu gerçekten seviyor. Yüreğine basıyor. Bu çok özel bir şey. Ve yürekli oyuncuyu seviyorlar.

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Çok iyi futbolcularımız var. Yürekli oynayan oyuncular. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Bu formayı terimizle ıslatmak istiyoruz ve sahaya karakter koyuyoruz.

Taraftarın olmaması, saha içindeki oyun açısından duygusal bir erozyondur. Fakat taraftarımızı tanıyan oyuncular biliyor ki; onlar her zaman bizim arkamızda” dedi. (HÜRRİYET)

#Beşiktaş #Aboubakar
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