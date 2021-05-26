Play-Off Final Maçı Altınordu Altay Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Altınordu Altay canlı izle...

Futbolseverler Altınordu Altay Play Off final maçını canlı izlemek için tv karşısında yerini alacak. Peki Altınordu Altay maçı hangi kanalda, Altınordu Altay maçı saat kaçta?

DİĞER HABERLER 26.05.2021 - 17:58 26.05.2021 - 18:11 Kartal Bakışı
Play-Off Final Maçı Altınordu Altay Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Altınordu Altay canlı izle...

Süper Lig'e son bilet için Altay ile Altınordu sahaya çıkacak. Play Off'ta Samsunspor'u saf dışı bırakmayı başaran Altınordu ile İstanbulspor'u eleyen Altay'ın mücadelesi için nefesler tutuldu. Peki Altay Altınordu maçı hangi kanalda, Altay Altınordu maçı saat kaçta?

Adana Demirspor ile Giresunspor ligde ilk iki sırayı alarak Süper Lig'e çıkmışlardı. Ligi 3, 4, 5 ve 6. sıralarda tamamlayan Samsunspor, Altay, İstanbulspor ve Altınordu Play Off'ta eşleşmiş ve finalin adı Altınordu Altay olmuştu.

Bu sezon iki takım arasında ligde oynanan iki müsabakayı Altınordu 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.

Karşılaşma İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek.

Altınordu Altay Maçı Hangi Kanalda?

Altınordu ile Altay arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig Play-Off Final maçı, 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü TRT Spor, Bein Sports 2, kanallarından canlı verilecek.

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Altınordu Altay Maçı Saat Kaçta?

Bu önemli mücadele saat 20:00'da başlayacak.

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