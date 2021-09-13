Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Miralem Pjanic'ten Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi.

Siyah-beyazlı forma ile çıktığı ilk resmi maçında farkını konuşturan Boşnak yıldız, Devler Arenasında da Kartal'ın en büyük kozlarından biri olacak.

31 yaşındaki oyuncunun paylaşımına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarı, yaptıkları yorumlarda yıldız futbolcuya olan güvenlerini dile getirdi.

İşte o paylaşım...

Böyle anlar için yaşıyorum teşekkürler. Tekrar hoş geldin Şampiyonlar Ligi. Çarşamba görüşürüz.