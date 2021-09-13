Pjanic'ten şampiyonlar ligi paylaşımı

Devler Ligi C Grubu'nda Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'u konuk edecek Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sosyal medya hesabındandan paylaşımda bulundu.

GÜNDEM 13.09.2021 - 20:27 13.09.2021 - 20:29 Kartal Bakışı
Pjanic'ten şampiyonlar ligi paylaşımı

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Miralem Pjanic'ten Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi.

Siyah-beyazlı forma ile çıktığı ilk resmi maçında farkını konuşturan Boşnak yıldız, Devler Arenasında da Kartal'ın en büyük kozlarından biri olacak.

Önder Özen: Beşiktaş ligin ağır favorisi

Önder Özen: Beşiktaş ligin ağır favorisi

31 yaşındaki oyuncunun paylaşımına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarı, yaptıkları yorumlarda yıldız futbolcuya olan güvenlerini dile getirdi.

İşte o paylaşım...

Böyle anlar için yaşıyorum teşekkürler. Tekrar hoş geldin Şampiyonlar Ligi. Çarşamba görüşürüz.

#pjanic #şampiyonlar ligi #paylaşım
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