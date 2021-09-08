Pjanic'ten paylaşım geldi
Beşiktaş Miralem Pjanic'i bekliyor. Milli maç arasında ülkesi Bosna Hersek'in kadrosunda yer alan yıldız futbolcu İstanbul yolculuğu öncesinde paylaşım yaptı.
GÜNDEM 08.09.2021 - 19:56 08.09.2021 - 19:59 Kartal Bakışı
Kartal’ın Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic bugün takıma katılmak için İstanbul’a dönecek.
Bosna Hersek’in dün akşam Kazakistan’la oynadığı 2022 Dünya Kupası eleme grubu maçında forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, saat 20.30’da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak.
Siyah-beyazlı taraftarların karşılayacağı Pjanic takımla ilk çalışmasına yarın çıkacak.
Boşnak futbolcu İstanbul yolcuğu öncesi paylaşım yaptı.
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