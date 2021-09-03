Pjanic'ten ilk sözler! Beşiktaş taraftarları en iyisi

Beşiktaş'ın transferin son gününde kadrosuna dahil ettiği Boşnak yıldız Miralem Pjanic ilk röportajını verdi.

GÜNDEM 03.09.2021 - 13:01 03.09.2021 - 13:07 Kartal Bakışı
Pjanic'ten ilk sözler! Beşiktaş taraftarları en iyisi

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Miralem Pjanic, ilk röportajını kendi telefon aplikasyonuna verdi.

Boşnak yıldız, "Merhaba Beşiktaş taraftarları! İşte geldim, Türkiye'deyim. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum." dedi.

"BEŞİKTAŞ İÇİN OYNAMAK MUTLULUK"

"Beşiktaş için oynamak benim için gerçekten büyük mutluluk olacak." diyerek sözlerini sürdüren Pjanic, "Umarım hep birlikte çok büyük başarılar kazanırız. Vodafone Park'a çıkmak ve taraftarlarımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Burada birçok kupa kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI EN İYİSİ!"

Beşiktaş Miralem Pjanic transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş Miralem Pjanic transferini KAP'a bildirdi

Miralem Pjanic, "Beşiktaş taraftarları en iyisi. Stadyumda sizleri göreceğim günü gerçekten iple çekiyorum. Birlikte birçok başarı ve kupa kazanacağımızı biliyorum. Yakında görüşeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

#pjanic #Beşiktaş
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