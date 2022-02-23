Beşiktaş 'ın kiralık yıldızı Miralem Pjanic, Barcelona'ya dönmeden Siyah-Beyazlılara 2 milli yıldızı kazandırmaya hazırlanıyor. Miralem Pjanic, ülkesi Bosna Hersek'in milli takımında da forma giyen Almedin Ziljkic ve Adi Nalic'i Beşiktaş'a önerdi.

MIRALEM PJANIC'TEN BEŞİKTAŞ'A ZILJKIC VE NALIC TAVSİYESİ

Beşiktaş, Miralem Pjanic'in 'mutlaka kadroya katın' dediği Almedin Ziljkic ve Adi Nalic'i listesine eklerken iki oyuncuyla da görüşmelere kısa süre içinde başlayacak. NK Olimpija'da forma giyen 25 yaşındaki sol kanat Almedin Ziljkic bu sezon takımında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ligde 21 maçta 6 gol, 3 asistle oynayan Ziljkic'in Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

ADI NALIC'İN TRANSFER OLASILIĞI DAHA YÜKSEK

Malmö'de forma giyen bir başka Bosna Hersekli yıldız Adi Nalic'in kontratı ise sezon sonunda sona erecek. 24 yaşındaki 10 numaranın boşa çıkacak olması transferin önünü açarken, oyuncunun Beşiktaş scout ekibinden geçmesi halinde transferine kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve gruplarında toplam 10 maça çıkan Adi Nalic 1 asistlik performans sergiledi.

İki futbolcunun da güncel piyasa değeri 800 bin euro. (AKŞAM)