Pjanic, Şampiyonlar Ligi için iddialı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic Malatyaspor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 11.09.2021 - 22:26 11.09.2021 - 22:29 Kartal Bakışı

Süper Lig'in dördüncü haftasında Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş'ta Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ve İstanbul'da kendini çok iyi hissettiğini belirten Pjanic, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde iyi şeyler yapmak için her şeye sahip. Bu sene çok başarılı olacağız." dedi.

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Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir takıma sahip olduklarını söyleyen yıldız futbolcu, "Şampiyonlar Ligi başka seviye. Beşiktaş bu turnuvada iyi şeyler yapması için her şeye sahip. O maç aynı olmayacaktır ama bizim takımımız bu grupta iyi şeyler yapmaya çok müsait. Yolumuz uzun, böyle götürebiliriz." diye konuştu. (HÜRRİYET)

#pjanic #Beşiktaş #Malatyaspor
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