Pjanic 'Juventus'a dönecek misin?' sorusunu cevapladı
Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, İtalya'da kendisine sorulan Juventus sorusunu net bir şekilde cevapladı.
GÜNDEM 10.10.2021 - 16:02 10.10.2021 - 16:04
Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic, kendisine yöneltilen transfer sorusunu cevapladı.
Yıldız futbolcu, milli arayı değerlendirmek için Fransa - Belçika maçını izlemeye Torino'ya gitti.
Burada Sky Sports muhabirleriyle konuşan Miralem Pjanic, kendisine yöneltilen transfer sorusunu cevapladı.
Pjanic, Sky Sports muhabirinin "Juventus'a dönecek misin?" sorusuna "Hayır, hayır" dedi.
Miralem Pjanic, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 5 müsabakada forma giydi. Boşnak yıldız, bu müsabakalarda toplam 3 asiste imza atarken, 324 dakika sahada kaldı. (FOTOMAÇ)
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