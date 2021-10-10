Pjanic 'Juventus'a dönecek misin?' sorusunu cevapladı

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, İtalya'da kendisine sorulan Juventus sorusunu net bir şekilde cevapladı.

GÜNDEM 10.10.2021 - 16:02 10.10.2021 - 16:04
Pjanic 'Juventus'a dönecek misin?' sorusunu cevapladı

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic, kendisine yöneltilen transfer sorusunu cevapladı.

Yıldız futbolcu, milli arayı değerlendirmek için Fransa - Belçika maçını izlemeye Torino'ya gitti.

Burada Sky Sports muhabirleriyle konuşan Miralem Pjanic, kendisine yöneltilen transfer sorusunu cevapladı.

Beşiktaş'ta 4 isim görüşme odasına

Beşiktaş'ta 4 isim görüşme odasına

Pjanic, Sky Sports muhabirinin "Juventus'a dönecek misin?" sorusuna "Hayır, hayır" dedi.

Miralem Pjanic, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 5 müsabakada forma giydi. Boşnak yıldız, bu müsabakalarda toplam 3 asiste imza atarken, 324 dakika sahada kaldı. (FOTOMAÇ)

#pjanic #Beşiktaş #Juventus
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası