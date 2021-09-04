Pjanic ile doktor arasında güldüren diyalog

Hastanede kahkaha tufanı koptu. Gece geldiği sağlık kontrolünde görevli doktor doğum yerini sorarken, dünyaca ünlü yıldız Pjanic, Bosna Hersek şehri olan "Tuzla" yanıtını verdi.

Doktorun heyecanla "Ben de Tuzla'da oturuyorum" demesi üzerine kahkaha koptu. Pjanic gülerek "Hangi Tuzla?" yanıtını verdi. Görevli ise "Pendik'ten sonraki Tuzla" derken, Pjanic ise "Fark etmez, bize her yer Tuzla. Ama benimki Bosna Hersek'te" ifadelerini kullandı.

Bununla beraber Roma'dan takım arkadaşı Salih Uçan'ı çok sevdiğini belirten Pjanic "Kader bizi tekrar buluşturdu. Salih teknik ve çok yetenekli oyuncu. Artık beraber oynayacağız. Beşiktaş'ta" dedi. (A SPOR)