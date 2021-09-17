Pjanic hala Real Madrid, Barcelona seviyesinde

Beşiktaş'ta Siyah-beyazlı forma ile iki maça çıkmasına rağmen dünyaca ünlü yıldız Miralem Pjanic, hem yönetimi hem taraftarı ortaya koyduğu performansla kendisine hayran bıraktı.

Başarılı futbolcunun Dortmund karşısındaki oyunu rakamlara da yansıdı. 81 kez pas deneyen ve bu alanda Souza ve Montero’dan sonra üçüncü sırada gelen Pjanic ?.1 isabet oranını yakaladı. Yaptığı ortalarla da dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlı futbolcu 5 ortasında ` isabet sağladı.

"Doğru tercih"

Maçtan sonra özellikle Pjanic ve Batshuayi’nin performansını çok beğenen yönetimin, “Bu iki futbolcuyu da iyiki almışız. Pjanic hala Barcelona ve Real Madrid seviyesinde bir oyuncu. İnşallah sezon sonunda alabiliriz. Ayrıca Montero da ortaya koyduğu performansla doğru bir tercih olduğunu gösterdi” dedikleri öğrenildi. Sergen Yalçın da maçtan sonra Pjanic ile görüştüğü ve kendisine elinden geleni yaptığını söylediği ortaya çıktı.

(MİLLİYET)