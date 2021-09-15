Pjanic: Grubun favorisine karşı kaybettik

Nisan 2019'dan bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk asistini yapan Pjanic, karşılaşmayı değerlendirdi.

"Zor bir maçtı" diyen Boşnak oyuncu, "Dortmund özellikle neredeyse son 10 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde var olan bir takım. Bu tarz bir takıma karşı oynadık. Şans bulduk aslında. Ancak onlar ilk buldukları şansı gole çevirdiler. Geri dönmeyi denedik. İkinci golü de basit bir şekilde yedik. Şampiyonlar Ligi geri dönüşü zor bir platform. Bence grubun favorisine karşı maçı kaybettik" dedi. (NTV SPOR)