Pjanic: Cesaretimiz, kalitemiz, tutkumuz var

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Sporting'e 4-1 yenilen Beşiktaş 'ta yıldız futbolcu Miralem Pjanic'ten paylaşım geldi.

GÜNDEM 20.10.2021 - 20:21 20.10.2021 - 20:22 Kartal Bakışı
Pjanic: Cesaretimiz, kalitemiz, tutkumuz var

Sporting'e 4-1 yenilen Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic'ten paylaşım geldi. Yıldız futbolcu dün alınan mağlubiyet ile ilgili olarak paylaşım yaptı.

Yıldız futbolcu dün alınan mağlubiyet ile ilgili olarak "Cesaretimiz, kalitemiz, tutkumuz var. Başını kaldır ve gerçekte kim olduğumuzu gösterelim." ifadesini kullandı.

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Sakatlığının ardından Sporting maçında 90 dakika sahada kalan 31 yaşındaki Pjanic bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maçta forma giydi ve 4 asist yapma başarısı gösterdi. (FANATİK)

#pjanic #Beşiktaş #Sporting #paylaşım
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