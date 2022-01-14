Beşiktaş'ın Gaziıantep FK'yı 1-0 yendiği maç sonrası Miralem Pjanic karşılaşmayı değerlendirdi, "Savaşçı ve takım ruhumuzu kazandık" dedi.

"Kendimi iyi hissediyorum. Uzun süredir gol yemeden tamamladığımız bir maç oldu. Savaşçı ve takım ruhumuzu kazandık. Bu gelecek için iyi bir sinyal. Dar aralıklarda zor maçlar oynayacağız. İyi bir takıma karşı önemli bir üç puan aldık. Çok mutluyuz" dedi.

Yoğun maç trafiğiyle ilgili olarak ise Boşnak oyuncu, "Bir seri yapmak çok önemli olacak. Takımımız güzel bir görüntü veriyor. Önümüzdeki iki maçı da kazanarak, iyi bir performans göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı. (NTV SPOR)